Zapata'dan Ali Koç'a olumlu haber geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sağlık durumu merak edilen Zapata'nın ciddi bir sorunu olmadığı haberini alırken transferin önünde de engel kalmadı.

Bonservisi elinde isimlerle transfer görüşmelerini sürdüren , stoper arayışlarını sürdürüyor.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre, önceki sezonlarda üç büyük kulübün transfer gündemine gelen Cristian Zapata ile sarı lacivertliler bir süredir yakından ilgileniyor. Ancak tecrübeli stoperin ilerleyen yaşı ve sakatlık problemi soru işaretiydi.

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Zapata'nın durumu hakkında detaylı bilgi elde etmek isteyen Başkan Ali Koç ve ekibinin yaptırdığı araştırma olumlu sonuçlandı. 32 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının fizikkondisyon açısından üst düzeyde oynayabilecek kapasitede olduğu ve kalıcı bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

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Yönetimin, önümüzdeki günlerde bu transfer için ilk hamlesini yapması bekleniyor. 'la sözleşmesi 30 Haziran tarihinde dolacak olan Cristian Zapata'nın bonservis bedeli yok. Bu da transferini cazip hale getiriyor.

İtalyan ekibinin gelecek planlamasında düşünmediği tecrübeli futbolcunun, tekliflere açık olduğu ve Fenerbahçe'nin uygun bir rakam sunması halinde sarı-lacivertli formayı giyebileceği öğrenildi.