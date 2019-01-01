Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor'dan yeşil ışık

Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal oyuncunun önünü kapatmayacaklarını söyledi.

Özellikle ile adı sık sık anılan Vedat Muriqi transferin gözdesi oldu.

TRT Spor'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sarı-lacivertli ekipten resmi bir teklif gelmediğini bildirdi.

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Kartal, golcü oyuncu için sadece Fransız ekibi ekibinin resmi teklifte bulunduğunu ifade ederken, "Vedat Muriqi için bize gelen resmi bir teklif yok. Sadece 'nın takımından bir resmi teklif geldi. Birkaç takımdan da istek var ama henüz resmi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Başkan, Muriqi'nin önünü kapatmak istemediklerini de sözlerine ekledi; "Biz Vedat'ın kalmasını istiyoruz. Bize iyi uyum sağladı ama kendisi gitmek istiyorsa da önünü kapatmayız."

25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 17 kez fileleri sarsmayı başardı.

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