Fenerbahçe Sinan Gümüş için devrede

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro yapılanması şekillenirken, muhtemel isimler arasında Sinan Gümüş de yer alıyor.

, 2018/2019 sezonu için yapılanması için harekete geçerken transfer listesindeki isimler de belli olmaya başladı.

Sabah Gazatesinin haberine göre Fenerbahçe, 'ın forveti Sinan Gümüş ile yeni sezon için anlaşmak üzere. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da transfere olumlu bakması görüşmeleri hızlandırdı.

25 yaşındaki futblcunun sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

14/15 sezonunda II takımından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, burada 109 maçta forma giyerken 32 gol 16 asistle takımına katkıda bulundu. Sinan Gümüş bu sezon 23 maçta forma giydi ve 4 gol kaydedip; 2 de asist verdi.