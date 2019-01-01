"Görüşme yok, Dzeko tatil için Türkiye'de"
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Serie A ekiplerinden Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, tatil için Türkiye'ye geldi.
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Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Dzeko ile ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Görüşme yok, @EdDzeko sadece tatil için geldi 😉 pic.twitter.com/3dfJpeNX5W— utku cenikli (@utkucenikli) May 27, 2019
Türkcan, "Dzeko, Türkiye'ye tatil için geldi. İstanbul'dan Dalaman'a geçecek." ifadelerini kullandı.
Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.
Dzeko'nun İstanbul'da Fenerbahçe ile görüşeceği iddiası, futbol dünyasında heyecanla karşılanmıştı.