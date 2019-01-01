"Görüşme yok, Dzeko tatil için Türkiye'de"

Dzeko'nun Türkiye'ye transfer görüşmesi için geldiği yönündeki iddiaya, oyuncunun menajerinden yalanlama geldi.

ekiplerinden 'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, tatil için 'ye geldi.

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Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Dzeko ile ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkcan, "Dzeko, Türkiye'ye tatil için geldi. İstanbul'dan Dalaman'a geçecek." ifadelerini kullandı.

Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.

Dzeko'nun İstanbul'da Fenerbahçe ile görüşeceği iddiası, futbol dünyasında heyecanla karşılanmıştı.