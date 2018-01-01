Fenerbahçe, stopere Walter Kannemann'ı getiriyor

Fenerbahçe, Jailson'u transfer ettiği Gremio'dan bir de stoper getiriyor.

Ersun Yanal hamlesiyle toparlanma sürecine giren ve devre arasında birçok bölgeye transer yapmak isteyen Fenerbahçe'de aranan stoper Brezilya'da bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, stoper derinliğini artırmak isteyen ve Skrtel'in yanına iyi bir savunmacı arayan sarı-lacivertli kulüp, Gremio'dan Walter Kannemann'ı transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki Arjantinli stoperi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında Jailson'u transfer ettiği Gremio ile olan yakın ilişkilerini kullanarak mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yanı sıra Independiente, Boca Juniors ve Flamengo da Kannemann ile ilgileniyor.

Daha önce San Lorenzo ve Atlas formaları giyen Walter Kannemann, 2016'nın yazında Gremio'nun yolunu tutmuştu.

Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.84'lük deneyimli stoper, şu ana kadar 3 kez de Arjantin Milli Takımı için ter döktü.