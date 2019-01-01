Fenerbahçe Skrtel'e yeni teklifini sundu

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Skrtel ile maaşında indirime gitmesi halinde yni sözleşme imzalamak istiyor.

Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertli yönetim sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'i önümüzdeki yıl da şartlar uygun olması halinde kadrosunda tutmayı istiyor.

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Sözleşmeleri sona eren Valbuena ile yollarını ayıran, Neustadler ve Soldado'ya da veda etmesi beklenen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal Slovak stoperin kalmasını istiyor.

Üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Skrtel, 119 maça çıktı 8 gol kaydetti.

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