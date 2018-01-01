Ersun Yanal, eski öğrencisi Juraj Kucka'yı istiyor

Fenerbahçe'nin başına geçen Ersun Yanal, orta saha transferini Trabzonspor'dan eski öğrencisiyle gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, ara transferinde orta sahaya takviye yapılmasını beklerken sürpriz bir isme gözler çevrildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ocak'ta Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Juraj Kucka'yı gündemine aldı.

Trabzonspor'la yaşadığı problemlerin ardından kulüpten ayrılma kararı alan ve iddialara göre Trabzonspor'un Beşiktaş maçında arkadaşlarıyla vedalaşan Kucka, Fenerbahçe ile ilk teması gerçekleştirdi. Tarafların görüşmeden olumlu sonuç aldığı aktarıldı.

2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Juraj Kucka, bordo-mavili formayla bir buçuk sezonda 36 resmi maça çıkıp 3 gol kaydetti. 31 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.