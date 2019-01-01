Eljif Elmas için alt sınır 15 milyon euro
Yorum()
AA
Somut transfer adımları için UEFA'nın vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da Eljif Elmas'ın transferine göre rotasını çizecek.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre, sarı lacivertliler Inter ve Atletico Madrid'in talip olduğu Eljif Elmas'ı 15 milyon euro'dan aşağıya satmama kararı aldı.
Makedon oyuncuya bu bedelin altında teklifler gelirse satışa onay verilmeyecek. Yeni sezon transferleri ise bonservisi elinde ve kiralık oyuncular üzerinden yürütülecek.