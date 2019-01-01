Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'dan haber bekliyor

Fenerbahçe'de uzun süredir şans bulamayan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe için Rizespor talip oldu.

Fenerbahçe'de Ekim ayında kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın gelişiyle takıma yeniden katılan Aatif için Süper Lig'den talip var.

TRT Spor'da yer alan habere göre, daha önce de bazı Anadolu takımlarının ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için Çaykur Rizespor talip oldu. Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Çaykur Rizespor, oyuncunun kararını bekliyor.

Kulüpler uzlaşmaya varırken 32 yaşındaki oyuncunun ise kulüpten ayrılmak istemediği konuşuluyor. Öte yandan Haziran ayında Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitecek olan Aatif için menajeri, oyuncuyu transfere ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunu geçiren deneyimli futbolcu, bu sezon yalnızca 4 resmi maçta forma şansı buldu ve 234 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de daha önce Sivasspor için ter döken Aatif, 2013-14 sezonunda 17 golle gol krallığına koşmuştu.