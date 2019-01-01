Brahimi'ye en iyi teklif Fenerbahçe'den

Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi'yle yakından ilgilenen Fenerbahçe, Cezayirli oyuncuya en yüksek teklifi sunan ekip oldu.

Gelecek sezon, bu yılı unutturmak isteyen yönetimi, bonservisi elinde olan yıldızlara yöneldi.

Sözcü Gazetesinden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Sarı lacivertliler ile sözleşmesi biten ve mukavele yenilemeyen Yacine Brahimi için bastırıyor. Sportif Direktör Damien Comolli, Cezayirli yıldızla bir araya gelip senelik 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme ile 3 milyon Euro imza parası önerdi.

Teklifte ayrıca lig şampiyonluğu ve Avrupa kupaları başarılarında ekstra bonusların yer aldığı öğrenildi. İngiltere'den ve İspanya'dan 'in de istediği Brahimi'ye en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtildi. Sezon ortasında yapılan görüşmelerde pek sıcak bakmayan Brahimi'nin dev teklif karşısında kafasının karıştığı ve düşünmek için Comolli ile menajerinden süre istediği ifade edildi.