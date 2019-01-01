Ali Koç'tan Beşiktaş ve Galatasaray kararı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan iki oyuncuyla yakından ilgilenen Fenerbahçe'de son karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz transferleri için sınırları zorlamayacak.

Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan ve ara transferde kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözden çıkardığı Tolgay Arslan ile Serdar Aziz'i transfer etmenin peşinde. Fakat ezeli rakipler arasında henüz anlaşma sağlanmış değil.

Sabah'ın haberine göre, Ali Koç, Tolgay ve Serdar için rakiplere yaptığı teklifi artırmayacak. Eğer mevcut teklifler üzerinden anlaşma sağlanamazsa bu transferler gerçerkleşmeyecek.

Başkan Vekili Semih Özsoy'un "İki oyuncu da bize gelmek istiyor" demesinin ardından Fenerbahçe cephesinden bu transferlerle ilgili ek bir açıklama gelmedi. Başkan Koç, oyuncuların kulüplerinden alacaklarını ödemeyi taahhüt ediyor fakat bu isimler için ayrıca bonservis ödeme niyetinde değil.

2015 yılında Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Tolgay, bu sezon siyah beyazlı formayla sekiz lig maçına çıktı.

Serdar Aziz'in ise bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta iki golü var.