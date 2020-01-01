Fenerbahçe, Trabzonspor'u Trabzon'da kaç senedir yenemiyor?

Kadıköy'de Trabzonspor'a uzun süredir kaybetmeyen Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında kaç maçtır kazanamıyor?

ve , Süper Lig'de 2019-20 sezonunun 20. haftasında 125. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin karşı karşıya geldiği 124 maçta Fenerbahçe 48 kez kazanırken Trabzonspor ise 38 galibiyet aldı. Taraflar oynanan 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe üstünlüğü

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe büyük bir üstünlük sağladı. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik aldı.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan son maçta ise taraflar, Garry Rodrigues ve Caleb Ekuban'ın golleriyle sahadan eşitlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda kaç senedir yenemiyor?

2010'lu yılların ilk yarısında rakibine üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe, üç senedir Trabzonspor'u yenemiyor. Sarı lacivertliler Trabzonspor'u son olarak 26 Aralık 2016'da Fernandao, Sow ve Lens'in golleriyle 3-0 yendi.

O karşılaşmadan bu yana iki takım arasında üçü Kadıköy'de üçü ise Trabzon'da olmak üzere altı maç oynanırken Fenerbahçe bu maçlardan galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor, rakibiyle oynadığı son altı maçta bir kez kanırken beş karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı.