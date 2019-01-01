Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak - maçını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.