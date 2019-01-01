Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu!
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.