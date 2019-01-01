Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Buna göre - karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev yapacak. Ülker Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan - maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Haftanın diğer maçlarının hakemleri ise şöyle:

- MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

- : Ümit Öztürk

- : Suat Arslanboğa

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Cüneyt Çakır

- : Hüseyin Göçek



- : Alper Ulusoy