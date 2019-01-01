Süper Lig

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev yapacak. Ülker Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Kayserispor - Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Haftanın diğer maçlarının hakemleri ise şöyle:

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

Göztepe - Denizlispor: Suat Arslanboğa

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Gençlerbirliği - Başakşehir: Cüneyt Çakır

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy

 

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