Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev yapacak. Ülker Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
Haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Kayserispor - Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Haftanın diğer maçlarının hakemleri ise şöyle:
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
Göztepe - Denizlispor: Suat ArslanboğaGençlerbirliği - Başakşehir: Cüneyt Çakır
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy