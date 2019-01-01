Fenerbahçe - Trabzonspor maçında canlı bahis yapılacak mı?

İddaa'da canlı bahis dönemi başladı. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçında canlı bahis yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

28 Ağustos itibariyle yeni bahis sistemine geçti. Futbolseverler artık hem maç önü hem de maç sırasında bahis yapabiliyorlar.

Yeni sistem ile Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yanı sır İngiltere Premier Lig, İspanya , , İtalya ve gibi liglerin maçlarına canlı bahis yapılabiliyor.

- maçında canlı bahis yapılacak mı?

Süper Lig'in üçüncü haftasındaki derbide Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Kullanıcılar diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maça da canlı bahis oynayabilecekler.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Zorlu mücadele Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.

Sezona ikide ikiyle başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u da mağlup ederek milli takım arasına moralli gitmek istiyor. Konuk ekip Trabzonspor ise ezeli rakibinin sahasında kazanarak üstüne çıkmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Erten Ersu ve Mauricio Isla'nın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'da ise Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür, sakatlıkları sebebiyle Kadıköy'de forma giyemeyecek.

Fenerbahçe: , Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi bilinmesi gereken OPTA istatistikleri

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde 22 maçtır yenilmiyor (12G 10B). Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1’lik skorla alırken; takımın şu anki teknik direktörü Ünal Karaman, bordo mavili ekibin üçüncü golünü kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının altısı berabere tamamlandı (1G).

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş, ve Trabzonspor'a karşı 47 maçtır Süper Lig'de yenilmiyor (25G 22B). Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda derbi galibiyeti elde eden son deplasman takımı Beşiktaş (17 Nisan 2005, 4-3).

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 25 deplasman maçının sadece üçünü kazanabildi (12B 10M) ve son sekiz karşılaşmada rakiplerini mağlup edemedi (5B 3M).

Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi Trabzonspor (14 maç), galibiyet serisinin sahibi ise Fenerbahçe (6 maç).

Süper Lig'de deplasmanda sekiz maçtır yenilmeyen ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (4G 4B), en son 2016/17 sezonunda daha uzun bir seri yakalamıştı (10 maç).

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de iç sahada oynadığı derbilerde attığı son 12 golün altısı duran toplardan gelirken, bu altı golün dördü penaltıdan atıldı.

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Ligin ilk iki haftasında en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (7), geçen sezon aynı gol sayısına 10. haftada ulaşabilmişti.

Süper Lig'in ilk iki haftasında topa en fazla sahip olan (%69) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%88) takım Fenerbahçe.

2019 senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Vedat Muriqi (14 gol), çıktığı son altı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kosovalı futbolcu buna karşın, Süper Lig'de henüz Trabzonspor galibiyeti göremedi (5 maç).