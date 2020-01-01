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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor v Fenerbahce Cup 03032020
AA
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor.

3 Mart'ta oynanan yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Sarı lacivertli ekibin golünü ise Vedat Muriqi kaydetmişti.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kupada final biletini alacak takımın belli olacağı yarı final rövanşında Fenerbahçe, 16 Haziran Salı günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

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    Saat 20:45'te başlayacak zorlu mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. 

    Bu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    18 Haziran Perşembe günü ise Alanyaspor ile Antalyaspor arasında yarı final rövanş maçı oynanacak ve diğer finalist belli olacak. Alanyaspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

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