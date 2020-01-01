Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor.
3 Mart'ta oynanan yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Sarı lacivertli ekibin golünü ise Vedat Muriqi kaydetmişti.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Kupada final biletini alacak takımın belli olacağı yarı final rövanşında Fenerbahçe, 16 Haziran Salı günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Saat 20:45'te başlayacak zorlu mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Bu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
18 Haziran Perşembe günü ise Alanyaspor ile Antalyaspor arasında yarı final rövanş maçı oynanacak ve diğer finalist belli olacak. Alanyaspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı.