Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Kupası'nda finalistler belli oluyor.

3 Mart'ta oynanan yarı final ilk maçında , sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Sarı lacivertli ekibin golünü ise Vedat Muriqi kaydetmişti.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kupada final biletini alacak takımın belli olacağı yarı final rövanşında Fenerbahçe, 16 Haziran Salı günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

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Saat 20:45'te başlayacak zorlu mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Bu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

18 Haziran Perşembe günü ise ile arasında yarı final rövanş maçı oynanacak ve diğer finalist belli olacak. Alanyaspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı.