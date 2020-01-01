Fenerbahçe

Fenerbahçe, Tolgay ve Falette'in son durumunu açıkladı

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Tolgay Arslan Fenerbahce 08092019
AA
Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan iki oyuncunun tedavilerine başlandı.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve Simon Falette'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.

Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi.

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    Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.

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