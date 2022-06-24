Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını Arnavutluk’un son şampiyonu Tirana ile oynayacak.

Geçtiğimiz sezonu 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’nde elemelere katılmaya hak kazanan ve yeni sezonda şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde 15 Haziran tarihinde Can Bartu Tesisleri’nde başlayan hazırlıklar devam ediyor. İlk hazırlık maçında Kuzey Makedonya son şampiyonu FC Shkupi ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertlilerin ikinci hazırlık maçı da belli oldu.

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını Arnavutluk’un son şampiyonu Tirana ile oynayacak.

Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Haziran’da başladığı çalışmalarda ikinci hazırlık maçına Tiran karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Tiran hazırlık maçı 25 Haziran cumartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak.

Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe – Tirana hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

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