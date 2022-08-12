Portekizli hoca, Slovacko maçında genç oyuncusuna saha kenarından sert bir uyarıda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın hedefinin UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükseldiği dönemdeki gibi yüksek olması gerektiğini söyledi.

Portekizli hoca, yedek futbolcuların oynamasının forma rekabeti açısından iyi olduğunu vurguladı.

Jesus, Arda Güler'e de uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

Jorge Jesus ne dedi?

Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı ve toplamda 4-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldiği Slovacko maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Jesus, maçla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bu akşam istediğimizi aldık. Yedi farklı oyuncu sahaya sürdük. Hepsi istediklerimizi karşıladı. Bu da, herkese güvenebileceğimiz anlamına geliyor.

"Bugünkü futbolcuların oynaması önemliydi. Hem onlara form kazandırmamız gerekiyor hem de oyuncular arası forma rekabeti açısından önemliydi.

"Fenerbahçe'nin hedefi, Benfica'yı çalıştırdığım dönemdeki gibi olmalı. Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak. Sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek.

"Fenerbahçe'nin bu turnuvalarda yarışmacı bir takım olduğunu tekrar göstermesi gerekiyor ama bu yavaş yavaş oluyor."

Jorge Jesus, Arda Güler ile ilgili ne söyledi?

Jesus, maçın ilk yarısında Arda Güler'i kenardan sert bir dille uyardı. Tecrübeli hoca, bunun nedeninin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Teknik direktör, sahadaki oyuncularına yardım etmeli. Gerek pozisyon gerek disiplin anlamında yardım etmeli. Tabii her zaman mümkün olmuyor. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm. Bu nedenle uyarılarda bulunuyorum.

"Arda, hakemle biraz fazla konuşuyordu. Yardımcı hakemle de çok konuşuyordu. O genç bir oyuncu, en çok onunla konuşmamız lazım. Bu nedenle kendisini uyardım.

"Ama Arda bugün sahada fiziksel olarak da performans olarak da çok iyiydi."