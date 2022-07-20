Sarı lacivertlilerin teknik patronu Güney Koreli stoperin transferini değerlendirdi.

Jorge Jesus, kısa süre içinde takımdan ayrılması beklenen Kim Min Jae'nin önemli bir kayıp olduğunu düşünüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maça dair görüşlerini paylaştı ve Kim Min Jae transferine değindi.

Maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen deneyimli çalıştırıcı, rakibin güçlü bir takım olduğunu, fakat buna en iyi şekilde yanıt vereceklerini belirtti.

Ne söyledi?

Geçen sezon Benfica'nın başındayken Dinamo Kiev'e karşı mücadele eden Jesus, bu noktaya vurgu yaptı.

"Kurada bize Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir rakip çıktı. Geçen sene onlara karşı oynadım ve iyi tanıyorum. Zor anlar olacaktır ama iyi çalıştık. Onların kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz."

"Rakibimizin oyuncularının yüzde 70-80'i Ukrayna Milli Takım oyuncusu. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz."

"Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu bize özgüven veriyor. Rakibimiz 4-5 yıldır birlikte oynuyor biz ise 4-5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım yarınki maç sadece sportif çerçevede geçer. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyor, acılarını paylaşıyoruz. Ukraynalı oyuncular muhakkak duygusal anlamda kendilerini güçlü hissediyordur."

Kim Min Jae sözleri

"Kim Min Jae sürpriz oldu, durumu üç gün önce belli oldu. Onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Sistemimizde önemliydi ama takımımızda iyi oyuncular var. Yine de Kim Min Jae'nin sahip olduğu özellikleri inkar edemeyiz."

Lucescu'nun yabancı teknik direktörler arasında bir sembol olduğunu aktaran Jesus, şunları kaydetti:

"Sadece tecrübeli bir teknik adam değil, futbol adına çok bilgili biri. Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Bizim fikirlerimizi iyi biliyor. Teknik heyetleri geçen seneki takımımızla nasıl oynadığımızı analiz ettiler. Biz de ettik. Takımları aynı seviyede görüyorum."

Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi büyük bu kulübün özel günü. Hem Fenerbahçe taraftarı hem de Türkiye için önemli bir gün. Alınacak bir galibiyet çok önemli olur ama iki takım arasında dengeli bir güç dengesi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de çoğu oyuncu daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı, Fenerbahçe'de uzun süredir burada olamadı. Biz istek kararlılığımızı gösterir, taktiksel anlamda iyi organize olursak onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum."