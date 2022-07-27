Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Kiev mükemmel bir takım"

Tecrübeli teknik adam, kırmızı kartın maçın akışını değiştirdiğini söyledi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırladı.

Uzatmalarda rakibine 1-2 yenilerek elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken maç sonunda Teknik Direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kırmızı kartın maçın akışını değiştirdiğini söyledi.

"İyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Kırılma anına kadar iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin 7 şutu varken rakibin şutu yoktu. 11-11 oynarken Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına herkes inanıyordu. İsmail'in kartı maçın gidişatını değiştirdi. Organizasyonel olarak dengemiz bozuldu ve rakibimiz golü attı.

"Dezavantaja rağmen takımımız savaştı. Penaltı kaçtı ama takım cesaretini korudu. 1 kişi eksik oynadığımız için direktifler vermeye çalıştım. Mağlup ayrılınca mutlu olmazsınız ama takım buradan başı dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu."

"Bugün buraya gelen taraftarların ayrılırken gururlu bir şekilde gittiklerini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor. Kırmızı kart da bugün belirleyici oldu. Kırmızı kart bizim kontrolümüzü etkiledi. Sonrasında beraberliği yakaladık ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yeterli olmadı"

İlk maça göre değişiklik yoktu

Jorge Jesus'a ilk maçtaki 11'den neden değişiklik olmadığı soruldu.

"Kararları, bunları göz önünde bulundurarak alıyoruz. Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu ve o takımı değişmek adil olmazdı. King'in alternatifi Serdar'dı. A-B oyuncusu diye değerlendirmek doğru değil. Elenmemizi 10 kişi kalmaya bağlıyorum. Kiev mükemmel bir takım."

Emre Mor konusu

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girse de 77. dakikada Emre Mor yerini Bruma'ya bırakmıştı. Jorge Jesus, neden böyle bir değişiklik yapıldığını da açıkladı.

"Oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. Oyuna girdikten 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Rakip oyuncuları takip etmekte zorlanıyordu bu yüzden yaptık değişikliği.

"Yaptığım değişikliklerden memnunum. Zaman zaman oyuna sonradan giren oyuncu fiziksel ve taktiksel sebeplerle oyundan çıkabiliyor. Oyuna giren oyuncularımız organizasyon olarak daha iyi olmamız sağladılar."

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