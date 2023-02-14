Portekizli hoca, depremzedelere desteğini gönderirken birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli olan ve ülkemizdeki 10 ili derinden etkileyen deprem felaketlerinde şu ana kadar 30 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük felaketler sonrasında tüm ülke seferber oldu ve Türkiye'nin spor kulüpleri de bu noktada harekete geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bütün kulüplerimiz, büyük deprem felaketlerinde açılan yaraları kapatmak için inisiyatif aldı.

Ne söylendi?

Portekizli hoca, yaşanan büyük felaketlerin ardından Türk halkının yanında olduğunun altını çizdi.

“İnsanlar bu acıyı nasıl hafifletecek? Çok zor bir durum. Bu ortamda hepimiz bir hayli zorlanacağız.

"Takımı toparlayıp, futbola yönlendirmek kolay olmayacak.

“Önümüzdeki ay Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçına çıkacağız.

"Tek düşüncemiz güzel sonuçlar alıp Türk halkına bir nebze olsun mutluluk vermek.

"Diğer takımların da amacı bu. Hayat devam ediyor. Ayakta durmak zorundayız."

Jesus, son olarak birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken, “Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye'de afetten etkilenenlerin yaralarını sarıp hep beraber ayağa kalkmaları için desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

"Hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'dan destek

Sarı-lacivertli ekibin başarılı kalecisi Altay Bayındır ise, “Fenerbahçe, büyüklüğünü bir kez daha gösterdi.

"Ancak bu yardımın sürdürülebilirliği çok önemli.

"Geçici çadır kentlerden sonra, depremde yıkımın yaşandığı 10 şehrin yeniden imar edilmesi ve yaraların sarılması dönemi başlayacak” diye konuştu.