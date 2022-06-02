Portekizli hoca, Fenerbahçe taraftarının tutkusuna vurgu yaptı ve yeni sezondaki öncelikli hedefini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'a geldikten sonra ilk kez konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarın tutkulu olduğunu vurgulayan Portekizli teknik direktör, bu fedakârlıklara karşılık vermek istediğini söyledi.

Jesus ayrıca öncelikli hedefinin de Süper Lig şampiyonluğu olduğunun altını çizdi.

Jorge Jesus ne söyledi?

FB TV'ye konuşan tecrübeli hoca, sözlerine taraftarı överek başladı.

"Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım.

"Sizin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum.

"Siz bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe!

Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız.

"Ben ve ekibim de işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum."

Portekizli hoca, kulübün yeni sezondaki hedefiyle ilgili ise şu yorumu yaptı:

"İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe sekiz senedir şampiyon olamıyor.

"İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz

"Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz."

Daha fazlası için:

Shakira, Pique'yi Gavi'nin annesiyle bastı