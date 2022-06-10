Portekizli hoca, Fenerbahçe'yi tercih etmesinin nedenlerini bir kez daha açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün teklifinin neden 'baştan çıkarıcı' olduğunu açıkladı.

Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin Türkiye'de en fazla şampiyonluğa sahip olduğunu vurguladı.

Jesus, transfer konusuyla alakalı da bilgi verdi.

Jorge Jesus ne söyledi?

Portekiz basınından A Bola'ya konuşan tecrübeli teknik direktör, şu yorumu yaptı:

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en fazla şampiyonluk yaşamış olan en büyük kulübü. Tekrar şampiyon olmaya çalışma fikri beni buraya getiren ana etmendi.

"Ayrıca, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacağız. Bu beni baştan çıkardı.

"Fenerbahçe'nin maddi durumu şu anda çok rahat değil. Bu yüzden, transfer listemizdeki oyuncular arasında seçim yapmak zorundayız.

"Fazla zamanımız da yok, o yüzden bir an önce organize olmalıyız. Hedefimiz tekrar şampiyon olmak. Bu projeyi kupalar kazanmak için seçtim."

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İmza töreninde düzenlenen basın toplantısında, "Fenerbahçe'ye para için gelmedim" diyen Jesus, son açıklamalarıyla bunu destekledi.

Görünüşe göre Portekizli hoca, Türkiye'de yeni bir meydan okumaya hazır ve sarı-lacivertli kulübün, uzun süredir şampiyonluk elde edemiyor olması, onu cezbeden etkenlerden biri.

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