Portekizli hoca, önceliklerinin bir spor müsabakasından 3 puan almak olduğunun altını çiziyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca deplasmanına çıkacak.

Maç öncesindeki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, mücadelenin zor geçeceğine değindi.

Ne söylendi?

Jesus, "Yarın zor bir maç bekliyoruz, çünkü rakibimizin gruptan çıkma ihtimali var ve oynadığı maçlarda iyi sonuçlar aldılar.

"Gruptan çıkabilmek adına galibiyet umuyoruz, ama zor bir maç bizi bekliyor.

"Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da Avrupa ve ligde mücadele etmenin sonucu.

"Üç günde bir maç oynamanın sonucu böyle olabiliyor.

"Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bıraktık. Yarın maça fiziksel olarak müsait olan oyuncularla başlayıp kazanmak istiyoruz" dedi.

AA

Szalai ve Batshuayi oynayacak mı?

Portekizli hoca, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Grubumuz dengeli bir grup. Herkesin şansı devam ediyor. Biz de galip gelirsek büyük bir adım olacak.

"İyi bir sonuç alıp belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Biz bu maça yalnızca sportif çerçevede bakıyoruz, politik çerçevede bakmıyoruz.

"Luan Peres'in sakatlığı Attila Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. Her maçta oynadı ve onu dinlendirmek için de maçlar bulacağız.

"Son kararımı yarın vereceğim. Maçlara ve antrenmanlara göre karar vermeye çalışıyorum. Batshuayi hastalandı.

"Takımla beraber burada. Yarın durumu ne olacak, bilemiyorum. Yarınki duruma göre kadroda yer alacak.

"Avrupa Ligi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçmişe kıyasladığımızda daha güçlü takımlar var.

"Biz Avrupa takımı kimliğini yeniden kazanmak istiyoruz. Öncelikle Avrupa'daki imajımızı toparlayabilmek. Biz maç maç bakıyoruz. Bizim için en zor maç bir sonraki maç..."