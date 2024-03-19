Fenerbahçe Teknik Dirkektörü İsmail Kartal, Trabzonspor deplasmanında çıkan kavgaların perde arkasını anlattı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar, gündemde kalmaya devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçeli futbolcular, 3-2 kazandıkları maçın ardından orta alanda sevinç yaşadığı esnada Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inmiş ortalık karışmıştı.

Fenerbahçeli futbolcular da sahaya saldırmaya inen taraftarlara karşılık verince inanılmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dünya basınının da gündemine giren olayların perde arkasını anlattı.

İsmail Kartal ne söyledi?

Hürriyet'e konuşan İsmail Kartal, "Asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi.

Bir ara Fred’e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü.

O anda Osayi-Samuel’e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş" ifadelerini kullandı.

"Bu kadarını görmedim"

Maç esnasındaki ortamın takımın oyununu da olumsuz etkilediğini bildiren Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidemiyor oyuncularım. Rakip yarı sahaya bile geçemiyoruz. Oyuncularım tedirgin.

"Düşünün kalecim sakatlanmış, onun üstüne meşale atılıyor, hakem izliyor.

"Ben bunca yıllık futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda inanın bu kadarını görmedim."