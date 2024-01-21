Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor yenilgisinin ardından bu tip kayıpların olabileceğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Maça iyi başladık. Golden önce Tadic’in bir pozisyonu var. Dzeko’nun kaçırdığı pozisyon sonrası, İrfan Can’ın attığı gol geldi. İkinci yarı beklemediğimiz anda yediğimiz gol sonrası yaptığımız hamlelerle dengeyi kurduk. Sonuçta beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlardan ve camiamızdan özür diliyoruz” diye konuştu.

“Bu tip kayıplar olabilir”

Hafta içi oynanacak Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını aktaran Kartal, “Bugünkü maçta gidişata göre Batshuayi’yi oyuna aldık. King ve Emre Mor daha hareketli olduğu için kapanan bir takıma karşı bunları denedik. 3-4 pozisyona da girdik. Sadece golü atamadık. Hafta içi en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Önümüze bakıyoruz” ifadelerini kullandı.