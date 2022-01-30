Lige verilen kısa arada çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antalya kampının oyun sistemini takıma yansıtması açısından faydalı geçtiğini belirten Kartal, buradaki birlikteliği maçlara da yansıtacaklarını söyledi.

Ne söylendi?

Antalya'ya 12-13 eksikle gitmelerinin kendisini üzdüğünü belirten Kartal, buna rağmen oyuncularının motivasyonundan memnun olduğunu söyledi. Transsfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kartal orta sahaya 6-8 numara pozisyonlarında oynayabilen çift yönlü bir oyuncunun takımı daha yukarıya taşıyacağına inandığını belirtti:

"İhtiyacımız olan şey üst üste alacağımız birkaç galibiyet. Bu sayede mevcut ortamın daha da üstüne koyarak moral motivasyonun artacağına ve daha iyi olabileceğimize inanıyorum. Şu anki geldiğimiz noktada geri bildirimler çok olumlu.

"Oyuncularımla arkadaş gibiyim, her şeyi çok açık ve net konuşurum. Oyuncular da benim ruhumu çabuk hissetti. Nasıl bir insan olduğumu, nasıl futbolun içinden geldiğimi görüyorlar.

"Oyun içerisindeki sirkülasyonla alakalı kopukluklar oluyor. Olmaması için bunun üzerine yoğunlaştım. Medipol Başakşehir maçına kadar taktik anlamda çalışacağız. Tam takım olabilseydik biraz da bunların üzerinde yoğunlaşacaktık.

"En azından bir şeyi doğru yapmak lazım. Moral motivasyonu yukarı çekip fizik olarak mücadele gücü yüksek, temaslı oyunlar üzerine çalışmaları kurduk. En azından buradaki oyuncularımız üzerinden bu çalışmalarımızın meyvesini alacağımızı düşünüyorum.

"Şu an burada olmayan oyuncularımız da takıma kısa zamanda adapte olmak için fedakarlık yapacaklar diye inanıyorum.

Orta saha takviyesi gelebilir

"Kulübümüzün UEFA kriterlerine uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Devre arası transfer yapmak çok zor. Elbette imkan meselesi ama belki daha iki yönlü 6-8 oynayabilen bir orta saha oyuncusu takviyesi olabilir diye düşünüyorum.

"İki tane 8, 10 numara gibi ve tek 6 numara ile oynayalım dedik. Biz bunu bir maçta denedik. Daha sonra kendi normal düzenimize geçtik. Orada tıkandığımızı gördük. İkinci yarı daha anlaşılabilir bir oyun sistemine geçtik ve başarılı olduk.

"İrfan Can tamamen 8, 10 numara profilinde bir oyuncu. Orada Mesut var, şu anda tedavisi sürüyor. Düzelince iyi bir Mesut her zaman bize katkı sağlar. Bize daha çok biraz daha 6 ve 8 numara gibi oyuncu olursa iyi olabileceğini düşünüyorum.

"Orada Mesut, İrfan var. Bizim o tarz oyuncularımız var. Çok sıkışırsak Zajc’ı kaydırabiliriz, yapabiliriz bunları. Rakibe göre maça göre oyuncuları kaydırıyoruz. Birbirlerini tamamlayacak oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz.

"Mesut daha iyi olacak"

"Bence Mesut en iyisini ortaya koyamadı. Belinde bir problem vardı. Sürekli telefonda görüşüyorum. İnşallah bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut’un çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu ve kalitesi tartışılmaz.

"Takımda kaliteli büyük futbolcuların her zaman olması gerekiyor. Onların da biraz daha sorumluluk alması lazım. Türkiye ligi sert bir lig, kolay bir lig değil.

"Osayi ve Ferdi çok kaliteli, değerli oyuncular. Çok karakterli temiz çocuklar ve ne verirsen alıyorlar. İstiyorlar çocuklar ve bu da beni çok mutlu ediyor. Onları önde oynatmayı düşünüyorum. İkisi de kuvvetli, rakibi tehdit eden oyuncular.

"Sivas maçında mecburiyetten bir şey yaptık. Elimde böyle etkili kanat oyuncuları varken mecbur değilsem önde oynatmak istiyorum. Ferdi zaten oynuyor. Çok yetenekli bir oyuncu, Osayi de öyle.

"Muhammed yetenekli, önü açık. Ufak tefek rötuşlar lazım. Burak Kapacak’ı da Bursa’dan beri tanıyorum, kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Bu sabah da konuştum kendisiyle. Oynamak için çok fazla süre bulamadı.

"Oyuncuların biraz şans bulması lazım, güvenmeleri özgüvenlerini kazanmalarını lazım. Burası Fenerbahçe ve buranın bir ağırlığı var. Geçiş sürecindeler. İnşallah bu geçiş sürecinde onlar da bu eşikleri geçerler ve buranın kalıcı oyuncuları olup; uzun yıllar bu kulübe hizmet ederler.”

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