AS Roma maçının hemen ardından (1-1) Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifasını sundu. Deneyimli çalıştırıcı bu kararla oyuncularını da şaşırttı; futbolcular haberi ancak maçtan sonra (dolaylı olarak) öğrendi. Ancak kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifasını kabul etmedi.

“Bu akşam görevimi bıraktım” diyen Kartal, basın toplantısında konuştu. “Bu kararı kulübümün önünü açmak için aldım. Bir daha asla geri dönmemek niyetiyle istifa ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.”

Fenerbahçeli Archie Brown da tamamen şaşkına dönen oyunculardan biriydi. Golü atan isim haberi bir gazeteciden duydu ve tercümanından doğruladı. “Hayır, bunu bilmiyordum.”

Yıldırım’a göre Kartal’ın kararının arkasındaki neden, maç sırasında başına doğru bir su şişesinin atılması.

Başkan Yıldırım, Kartal’ın istifasını kabul etmedi. “Skor 1-1’ken hocamız İsmail’in kafasına doğru bir şişe su attılar. Bu yüzden üzgün. Sebebi bu! Takımımız iyi oynadı, bir puan aldık” dedi Yıldırım.

“Az önce İsmail Kartal ile konuştum. Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktör, antrenör ya da her neyse odur. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz! Baskıyı hissettiğini söyledi. ‘İlaç kullanıyorum’ dedi. Ben de 30 ilaç alıyorum” ifadelerini kullandı Yıldırım.

Fenerbahçe, yeni Süper Lig sezonuna vasat bir başlangıç yaptı ve dört maçta altı puan topladı. Bu nedenle lider Galatasaray ile takipçisi Beşiktaş’ın sırasıyla dört ve üç puan gerisinde bulunuyor.

Ancak büyük bir başarı da vardı. Kartal, Fenerbahçe’yi kısa süre önce 2008’den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi ana aşamasına taşıdı; ön eleme turlarında sırasıyla Górnik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon’u eledi.

Kartal bu yaz Fenerbahçe’ye ikinci kez teknik direktör olarak döndü. Daha önce 2014 - 2015 ve 2022 - 2024 yılları arasında da takımın başındaydı. 2010 ile 2014 yılları arasında ise Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı. Şu anda 65 yaşında olan Türk teknik adam, 1997 ile 1999 yılları arasında da Fenerbahçe’de yardımcı pozisyonda bulunmuştu.



