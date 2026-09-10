Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, AS Roma maçının (1-1) hemen ardından istifasını sundu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kararıyla oyuncularını da şaşırttı; futbolcular haberi (dolaylı olarak) ancak maçtan sonra öğrendi. Ancak kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmedi.

"Bu akşam görevimi bıraktım" diyen Kartal, basın toplantısında konuştu. "Bu kararı kulübümün önünü açmak için aldım. Bir daha asla geri dönmemek niyetiyle istifa ediyorum. Herkese iyi akşamlar."

Fenerbahçeli Archie Brown, habere tamamen şaşıran isimlerden biriydi. Golü atan oyuncu bu haberi bir gazeteciden duydu ve tercümanı tarafından doğrulandı. "Hayır, bunu bilmiyordum."

Yıldırım'a göre Kartal'ın bu kararının arkasındaki neden, maç sırasında başına doğru fırlatılan bir su şişesi. Türk medyasına göre cismi atan kişi bu sırada gözaltına alındı.

Başkan Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmedi. "Skor 1-1'ken hoca İsmail'in kafasına su şişesi attılar. Bu yüzden üzgün. Sebebi bu! Takımımız iyi oynadı, bir puan aldık" dedi Yıldırım.

"Az önce İsmail Kartal ile konuştum. Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktör, antrenör ya da her neyse odur. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz! Baskıyı hissettiğini söyledi. 'İlaç kullanıyorum' dedi. Ben de 30 ilaç kullanıyorum" ifadelerini kullandı Yıldırım.

Fenerbahçe, yeni Süper Lig sezonuna dört maçta topladığı altı puanla vasat bir başlangıç yaptı. Bu nedenle lider Galatasaray ile takipçisi Beşiktaş arasındaki fark sırasıyla dört ve üç puan oldu.

Ancak büyük bir başarı da vardı. Kartal, Fenerbahçe'yi kısa süre önce 2008'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına taşıdı. Sarı-lacivertliler, ön elemede sırasıyla Górnik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u eledi.

Kartal bu yaz, daha önce 2014-2015 ve 2022-2024 yılları arasında da görev yaptığı Fenerbahçe'ye ikinci kez teknik direktör olarak döndü. Ayrıca 2010 ile 2014 yılları arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcısı olarak görev yaptı. Şu anda 65 yaşında olan Türk teknik adam, 1997 ile 1999 yılları arasında da Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.



