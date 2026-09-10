AS Roma maçının (1-1) hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifasını sundu. Tecrübeli çalıştırıcı bu kararıyla oyuncularını da şaşırttı; futbolcular haberi (dolaylı olarak) ancak maçtan sonra öğrendi. Ancak kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifasını kabul etmedi.

"Bu akşam görevimi bıraktım" diyen Kartal, basın toplantısında konuştu. "Kulübümün önünü açmak için bu kararı aldım. Bir daha asla geri dönmemek niyetiyle istifa ediyorum. Hepinize iyi akşamlar."

Fenerbahçeli Archie Brown da tamamen şaşkına dönen oyunculardan biriydi. Golü atan futbolcu haberi bir gazeteciden duydu ve tercümanından doğrulattı. "Hayır, bunu bilmiyordum."

Yıldırım’a göre Kartal’ın bu kararının arkasındaki neden, maç sırasında başına doğru fırlatılan bir su şişesi. Türk medyasına göre cismi atan kişi bu sırada gözaltına alındı.

Başkan Yıldırım, Kartal’ın istifasını kabul etmedi. "Skor 1-1’ken hocamız İsmail’in kafasına su şişesi attılar. Bu yüzden üzgün. Sebebi bu! Takımımız iyi oynadı, bir puan aldık" dedi Yıldırım.

"Az önce İsmail Kartal ile konuştum. Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür, hocadır, her neyse odur. Ben gidene kadar buradan gidemez! Baskıyı hissettiğini söyledi. 'İlaç kullanıyorum' dedi. Ben de 30 ilaç kullanıyorum" ifadelerini kullandı Yıldırım.

Fenerbahçe, yeni Süper Lig sezonuna vasat bir başlangıç yaptı ve dört maçta topladığı altı puanla lider Galatasaray’ın dört, takipçisi Beşiktaş’ın ise üç puan gerisinde kaldı.

Ancak büyük bir başarı da vardı. Kartal, Fenerbahçe’yi kısa süre önce 2008’den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi ana aşamasına taşıdı; ön elemede sırasıyla Górnik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon’u elediler.

Kartal bu yaz Fenerbahçe’ye ikinci kez teknik direktör olarak döndü. Daha önce 2014-2015 ve 2022-2024 yılları arasında da takımın başındaydı. 2010 ile 2014 arasında ise Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın yardımcılığını yaptı. Şu anda 65 yaşında olan Türk teknik adam, 1997 ile 1999 yılları arasında da Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.



