Fenerbahçe teknik direktör adayları: Jorge Jesus'un yerini kim dolduracak?

Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağını açıklarken Portekizli çalıştırıcının koltuğunu kim dolduracak?

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye veda ediyor

Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışında

Koltuk için 5 aday var

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası zaferinin ardından, "Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışında olacağım." sözleriyle kulübe veda edeceğini açıkladı. Portekizli çalıştırıcının ayrılığından haberdar olan Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı söyleniyor. Listede ise 5 aday var.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER? Spor Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin listesinde teknik direktörlük koltuğu için 5 aday var: Vincenzo Montella, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Joachim Löw.