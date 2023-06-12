Fenerbahçe teknik direktör adayları: Jorge Jesus'un yerini kim dolduracak?

- Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye veda ediyor
- Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışında
- Koltuk için 5 aday var
NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası zaferinin ardından, "Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışında olacağım." sözleriyle kulübe veda edeceğini açıkladı. Portekizli çalıştırıcının ayrılığından haberdar olan Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı söyleniyor. Listede ise 5 aday var.
FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER? Spor Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin listesinde teknik direktörlük koltuğu için 5 aday var: Vincenzo Montella, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Joachim Löw.
- Vincenzo Montella: Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevi için en fazla konuşulan isim Vincenzo Montella. 2021 Eylül’ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor’da başarılı bir grafik çizmesinin yanında, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç gibi oyuncuları parlatması, mütevazı kişiliği ve futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması 48 yaşındaki teknik adamı adaylar arasında ilk sıraya taşıyor.
- Abdullah Avcı: Kulislerde Vincenzo Montella’dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş tecrübelerinin ardından çalıştırdığı Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan 59 yaşındaki Avcı’nın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için gereken bilgi ve deneyime sahip olduğu düşüncesi hakim sarı lacivertli camiada.
- Mircea Lucescu: Jorge Jesus’un yerine geçebileceği konuşulan üçüncü isim ise Mircea Lucescu. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’da görev yapan Dinamo Kiev’in Rumen hocası transferi zayıf bir ihtimal olsa da adaylar arasında bulunuyor. 77 yaşındaki Rumen teknik direktörün, Dinamo Kiev ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.
- Sergen Yalçın: Yerli teknik direktörler arasında Fenerbahçe'nin başına geçmesi muhtemel isimler arasında Sergen Yalçın da yer alıyor. Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra siyah beyazlı kulüpten ayrılan ve o günden bu yana takım çalıştırmayan Yalçın'ın daha önceki dönemlerde de Fenerbahçe ile masaya oturduğu öne sürülmüştü.
- Joachim Löw: Sarı lacivertli takımın listesinde yer alması beklenen son teknik direktör ise Joachim Löw. Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında olduğu her dönemde Kadıköy'de futbolun başına geçeceği konuşan Alman çalıştırıcı, son olarak geçtiğimiz sezon Jorge Jesus ile anlaşılmadan önce Ali Koç ile masaya oturmuştu.