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Phillip Cocu'nun tazminatı ne kadar?

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Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşme imzalanan Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Peki Phillip Cocu'nun tazminatı ne kadar?

Fenerbahçe'de 2018-19 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Peki Cocu'nun tazminatı ne kadar?

Sarı lacivertliler, PSV'nin eski çalıştırıcısı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada Cocu ile ylların ayrılması durumunda sadece bir yıllık tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

Cocu, Fenerbahçe'den yıllık 1.9 milyon euro kazanıyor. Yani sarı lacivertliler, Cocu'ya 1.9 milyon euro ödeyecek.

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