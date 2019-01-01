Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: İkinci yarının puan durumunda zirvede olmalıyız

Ersun Yanal, ligin ikinci yarısında taraftarın samimi ve mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam kadro dışı kalan futbolcuların affedilmesinden, ikinci yarıdaki hedefler hakkında birçok konuda konuştu.

Ersun Yanal, "Biz Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz." dedi.

"Fenerbahçe bulunduğu yer ile kıyaslanabilecek bir kulüp değildir. Fenerbahçe taraftarının beklediği mücadelenin içerisinde olacağız."

"Kimse son ana kadar oyunu bırakmayacak. Kazanma arzusu olan ve bu arzusunu rakibine kabul ettiren bir takım olacağız. Taraftar bu tavrı görmek istiyor. Bu Fenerbahçe'nin kimliğidir. Sahada böyle bir Fenerbahçe izletmeliyiz."

"Skor başka, tavır başkadır. Fenerbahçe'nin tavrı her zaman kazanmak üzeredir. Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkacak futbolcularla birleşmek istiyoruz."

"İkinci yarının puan durumunda zirvede olmalıyız"

"Futbolcular çocukken eğlendikleri oyunu bugün iş olarak yapıyorlar. Bundan güzel bir şey yok. Beceremediklerimizin, ortaya koyamadıklarımızın gerekliliğini anlamaya çalıştığımız bir kamp olacak."

"Fenerbahçe'nin yarış dışında kalması söz konusu değil. İkinci yarının lig yarışında da uzak kalmayacağız. İkinci yarının puan durumunda zirvede olmalıyız. Oyuncu grubumuzun en üst potansiyelini kullanabilmeliyiz."

"Başkanımız Ali Koç'un nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu, vizyonunu tartışmamıza gerek yok."

"Yaşanan bir süreç var. Fenerbahçe asla belirli bir kalitenin altında iş yapmadı."

"Volkan Demirel Fenerbahçe'ye mal olmuştur"

Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar hakkında konuşan Ersun Yanal, "Bu futbolcular Fenerbahçe'nin tasarrufunda futbolcular." dedi.

"Yaptığım görüşmelerde en ufak bir problem olmayacağını gördüm. Aatif ve Dirar yaklaşık 2 yıldır buradalar. Burayı iyi biliyorlar. Zirve yarışında bulundular. Bugün, aynı yarışta olmamalarının üzüntüsünü yaşadıklarını biliyorum."

"Volkan Fenerbahçe'ye mal olmuş bir futbolcudur. Can Bartu, Lefter, Ogün. Bu insanlar bu camianın insanları ve bu insanlarla gurur duyarsınız. Volkan yaşarken buna mal olmuş bir futbolcu. Bir figürdür."

"Her ailede kavgalar da yaşanır. Bu olay, böyle düşünülmeli. Volkan bu camianın önemli bir değeridir. Volkan'a burada bekçi ol deseler de, patron ol deseler de yapacak karakterdedir. Ben sayın başkanımızın ona bakışını da biliyorum."

"Volkan'ın bu takıma katacağı çok şey var. Affetmek en büyük intikamdır. O artık alındı. Şimdi önümüze bakmak gerek. Volkan'ın ilk sahaya çıktığında ne kadar özlediğini yansıtması var. Bu olayların başka taraflara çekilmesini çok komik buluyorum."

"Devre arasında transfer yapmak zor"

"Her futbolcumuz zihinsel olarak hazır olmalı. Fenerbahçe taraftarının bizden beklentisine hazır olmalı. Bu kampta fiziksel olarak yetişmese de mental açıdan herkesi hazır tutmalıyız."

"Devre aralarında transfer yapmak çok çok zor. Eğer bir kulüp bir futbolcuyu gönderiyorsa bir problem vardır."

"Şunun sözünü verebilirim. Biz sahaya çıktığımızda herkes bizim samimi olduğumuzu ve mücadele edeceğimizi hissedecek. Ben de çalışırken bunu hissedemiyorsam, çalışmamalıyım."

"Kadro yeterli mi? Yetersiz. Alalım mı? Alalım. Ama bunlar zamanla olur."