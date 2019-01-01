Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin hedefleri şampiyonluktan daha büyüktür

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin hedeflerinin yerel şampiyonluktan daha büyük olduğunu belirtti.

Ersun Yanal, Fenerbahçe taraftarının takımı izlerken heyecanlanacağını yineledi.

Deneyimli teknik adam, "Bulunduğumuz durumdan çıkacak güce sahibiz. Kalitemiz de mevcut." dedi.

"Kurum hafızası birkaç yılda oluşuyor. Kolay inşa edilmez ama kolay da kaybedilmez."

"Başarı ayrıntılarda gizli. Bugünü yaşamak ve bugünün sorunlarını çözmek zorundayız. Fenerbahçe'nin çok daha güçlü geri döneceğini düşünüyorum."

"Futbolcuların raporlarını telefonlarına gönderiyoruz"

"Oyuncularımızla aile gibiyiz. Vaktimizin büyük bölümü onlarla geçiyor. Hatta dost olarak dışarıda da vakit geçiriyoruz. Ancak iş disiplininizin çok yüksek olması gerekiyor."

"Öncelikle sağlık önemli. Onların devamlılığı için çok önemli. Bir futbolcunun 3,4,5 hafta takımdan uzak kalmaması gerekiyor. Bunlar için de dünyanın gelmiş olduğu teknolojinin aynısı Fenerbahçe’de kullanılıyor. Yorgunluğu ölçebiliyoruz."

"Antrenman sonrasında her futbolcunun analiz raporlarını cep telefonlarına gönderiyoruz. Durumlarını güncel olarak bilmelerini önemsiyoruz."

"Fenerbahçe'nin hedefleri şampiyonluktan büyüktür"

"Sinerji yaratmak için her şey mevcut. Bu ateşi yaktığımızda tekrar coşkunun ortaya çıkacağını düşünüyorum."

"Fenerbahçe'nin hedefleri şampiyonluktan daha büyüktür."

"Buraya gelecek futbolcuların seçimleri için ince eleyip, sık dokumalıyız. Tüm kulüplerde FFP konusunda oldukça sıkıntı yaşanıyor. Emin olun ki Fenerbahçe'ye en büyük katkıları verecek, FFP'ye uygun araştırmalar yapılıyor."

"Fenerbahçe sahaya çıktığında oynadığı oyunla ne kadar farklı olduğunu gösterecek. Bizim coşkumuz ve enerjimizden, beklenen oyundan kimsenin şüphesi olmasın. Her maçımız karnaval havasında geçecek. Herkes Fenerbahçe'yi izlerken heyecan duyacak."