Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Dördüncü yıldızı takabileceğimize inanıyorum

Giresunspor galibiyetinin ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, özgüven için bu maçların kazanılması gerektiğini söyledi.

Ersun Yanal, Giresunspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin her maçını kazanmak için oynadığını söyledi.

"Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Çünkü Fenerbahçe'nin kazanmaktan öte hedefleri vardır."

"Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi bir sistemi ilk geldiğimiz günden bu yana başlattık. Eksiklerimiz var. Titizlikle yapılması gereken takım savunması konusunda önlemler almalıyız."

"Oyuncuların özgüvenini artırmak için bu tarz maçları kazanmamız gerekiyor. Erzurumspor maçının ikinci yarısı bu açıdan bize sıkıntılar yaşattı."

"Dördüncü yıldızı takabilecek bir konuma geleceğimize inanıyorum."

"Fenerbahçe başka bir boyuttur"

"Salı günü bir toplantı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda açık yüreklilik ve açık bir dille nasıl bir plan içinde olacağımızı anlatacağım."

"Taraftarımızı ve camiamızı bilgilendireceğiz. İkinci yarıdaki hedefleri, beklentileri anlatacağız. Kullanacağımız dili kulübün dili ile paralel tutmamız gerekiyor. Özlenen Fenerbahçe'yi daha ileri noktalara getireceğiz."

"Lafımı şu şekilde bitireyim. Bir taraftarımızı tribünde kaybettik. Bir taraftarımız tribünde yaralandı. Fenerbahçe'nin önünde zorluklar olur ama Fenerbahçe asla çömelmez. Fenerbahçe başka bir boyuttur."

"Taraftarımız her şeyi hak ediyor. Defalarca bunu gösterdiler. Duyarlılıklarıyla her şeyi bizlere gösterdiler. Her şeyden önce biz çok büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz."