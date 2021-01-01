Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşısında 1-1'lik skordan memnun değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamada "Kazanmak için gelmiştik ve bu yüzden mutlu olamadık" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında iki puan kaybettikleri için memnun olmadıklarını söyledi.

Erol Bulut ne dedi?

"İlk yarı Beşiktaş'ın, ikinci yarı ise bizim üstünlüğümüz vardı. İki taraf da yeterince gol pozisyonu buldu. Kendi adımıza değerlendirmede eksik kaldığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda duran toptan yediğimiz bir gol var, yemememiz lazımdı."

"Bulduğumuz golden önce de yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıda baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı. Elimizden geleni yaptık ama beraberlik aldık. Kazanmak için gelmiştik ve bu yüzden mutlu olamadık. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var. Elimizden geleni yapacağız."



"Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı. Bu güzel bir şey. Hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Bu sezon başı aldığımızda, doğru kişiler olduğunu düşündük. Golleri az olsa da pozisyona giriyorlar ve bu önemli."

"Gol fırsatlarını değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu düzelebilir. Son vuruşlarda eksiğimiz var ve daha çok çalışmamız lazım. Konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda bu konuda harekete geçmeliyiz çünkü fazla zaman kalmadı."

Luiz Gustavo ne dedi?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ise maç sonunda beIN Sports'a konuştu:

"Bugün maç oynayan iki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Ben ligin hala ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar inanmaya ve savaşmaya devam edeceğiz."

"Çok kaliteli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta sahada çok kaliteli isimlerimiz var. Kimin oynadığı hiçbir zaman fark etmez. Biz takımın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bu takımdaki herkesin de ilk 11 oynama kapasitesi var açıkçası. Şimdi bizim yapmamız gereken inanmaya ve savaşmaya devam etmek."

Attila Szalai ne dedi?

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai​​​​​​​ de maç sonunda görüşlerini aktardı:

"İki taraf için de zor bir maçtı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü son dakikaya kadar bir savaş, mücadele verdik. Maalesef bugün 1 puanla yetindik. Son dakikaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Gerçekten bu konuda mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarım adına da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftarlarımız desteklerini her zaman gösteriyor. Biz de bunu her zaman hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluğu elde etmek için elimizden geleni yapacağız."