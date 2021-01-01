Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Şampiyonluk için reaksiyon verdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu takımının 1-0'lık galibiyetle sona eren Denizlispor maçını değerlendirdi.

İlk yarıdaki futboldan memnun olmadığını ifade eden genç teknik direktör, şampiyonluk yarışının içinde olduklarını göstermek için vermeleri gereken reaksiyonu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Takımının maçı kazanmayı çok istediğini belirten Belözoğlu, daha iyi bir futbol için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"Bu galibiyeti kalbi samimice bizle atan, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkese armağan ediyoruz."

"Maçın ilk yarısında istediklerimizi yerine getiremedik. İkinci yarıda hem set oyununu daha iyi oynadık hem de rakibi enine ve boyuna uzatmayı başardık."

"Şampiyonluk yarışının içinde olduğumuzu gösterebilmek için bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Takım bu reaksiyonu sahaya yansıttı. Herkes kazanmayı çok istedi."

"Bu oyunun üstüne çok daha güçlü bir oyun inşa etmek istiyoruz ama çok fazla pratik yapmaya ve zamana ihtiyacımız var. Zor olacağını biliyorum ama inşallah sonu güzel olacak."

"Teknik direktörlük daha zor"

Teknik direktörlük kariyerinin ilk maçının ardından futbolculuğun mu yoksa teknik direktörlüğün mü daha zor olduğu sorusunu da değerlendiren Belözoğlu, saha kenarında olmanın zorluğuna değindi.

"Futbolu benim kadar üst düzey oynamış herkesin bu konuda aynı cevabı vereceğini düşünüyorum. Saha kenarında olmak çok daha zor."

"Futbol belki kolay bir oyun değil ancak sahaya akıl koyarak oynadığında işlerin kolaylaştığını görüyorsunuz. Bizim yapmaya çalıştığımız da oyuncularımızın sahaya daha fazla akıl koyarak oynamalarını sağlamak."

"Takımımız bugün kazanmayı çok istedi. Koşu mesafelerine göz attığımızda 122 kilometre koştuğumuzu gördüm. Sadece Luiz Gustavo 12.4 kilometre koşmuş, bunlar çok ciddi oranlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapan oyuncularıma teşekkür ediyorum."