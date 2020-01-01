Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu mu olacak? Emre'nin lisansı var mı?

Fenerbahçe'de 'teknik direktör kim olacak' bilmecesi sürüyor. Denizlispor maçında ise kulübede sorumlunun Emre Belözoğlu'nun olması bekleniyor.

Süper Lig'in 24. haftaasında 'a mağlup olan 'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertliler henüz takımın başına bir teknik direktör getirmezken maçına takımı Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız hazırladı.

Emre Belözoğlu'nun lisansı var mı?

TFF kurallarına göre bir futbolcu, aktif futbol yaşantısında antrenör diploması alamıyor. Ancak Emre Belözoğlu'nun ayrı bir durumu var.

2002 Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Takım'ın futbolcuları, o dönemki TFF Başkanı Haluk Ulusoy'un kararıyla UEFA A Lisansı almaya hak kazanmışlardı. O takımın bir oyuncusu olan Emre Belözoğlu'nun da UEFA A Lisansı bulunuyor.

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Volkan Demirel teknik sorumlu olabilir mi?

Geçiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, bu sezon antrenör olarak sarı-lacivertlilerde görev alıyor. Volkan Demirel bu sezon katıldığı TFF kurslarında UEFA B Lisansı için eğitim aldı.

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Süper Lig'de bir takımın başında bulunmak için UEFA Pro Lisans sahibi olmak gerekiyor.

Denizlispor'da Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'nin Denizlispor mücadelesinde takımın başında resmi olarak kimin bulunacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda sarı-lacivertli yönetimin açıklama yapması bekleniyor.

Ancak kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin henüz teknik direktörü olmasa da sahada Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in takımı yönlendireceği biliniyor.