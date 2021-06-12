Fenerbahçe teknik direktörlük için Andrea Pirlo'nun kapısını çaldı

Teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe'de gündeme gelen son ismin Andrea Pirlo olduğu öne sürüldü.

Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktör konusunda işaret ettiği Haziran ayının üçüncü haftasına doğru girilirken, henüz yeni hocası netleşmeyen Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

Sky İtalya'da yer alan haberde sarı-lacivertli takımın Juventus'tan ayrılan genç çalıştırıcı Andrea Pirlo'nun kapısını çaldığı öne sürüldü.

Habere göre Juventus'un dokuz sezonluk şampiyonluk serisinin sona ermesinin ardından Juventus'taki görevini bir dönem kendi teknik direktörlüğünü de yapan Massimiliano Allegri'ye bırakan 42 yaşındaki Pirlo'nun kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'den gelen teklifi fazla düşünmeden geri çevirdi.

Dinlenmek istiyor

Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında Maurizio Sarri'nin sürpriz ayrılığının ardından Juventus'un başına geçen Pirlo, takımının Serie A'da sezonu dördüncü sırada tamamlamasının önüne geçememişti.

Sezonu şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde tamamlayan Juventus'tan ayrılan Pirlo, sezon sonunda hayal kırıklığını gizleme gereği duymamıştı.

Juventus'tan ayrıldıktan sonra gelen çok sayıda teklifine rağmen henüz hiçbir takımla anlaşmayan Pirlo'nun yeni sezona dinlenerek girmesi bekleniyor. Öte yandan İtalyan basınına göre Pirlo'dan ret cevabı alan Fenerbahçe'nin de yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu cevaplanmayı bekleyen sorulardan biri olarak bekliyor.

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