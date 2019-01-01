Fenerbahçe - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.
Fenerbahçe'nin rakibi, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu oldu.
Maçlar 29-30-31 Ekim 2019 tarihlerinde tek maç elemine usulüne göre oynanacak. Karşılaşma Mersin'de yapılacak.
Mücadelenin kesin tarihi ve kesin saati henüz TFF tarafından açıklanmadı.
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşması, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Türkiye Kupası'ndaki diğer eşleşmeler
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor
Adanaspor - Diyarbekirspor
Altay - Görelespor
Payasspor - Manisa Futbol Kulübü
Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemen
Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor
Kırklarelispor - Ankaragücü
1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
Y. Denizlispor - İçel İdmanyurdu
Eyüpspor - İH Konyaspor
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor
İM. Kayserispor - Bayrampaşa
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Kastamonuspor - 1966 Anagold Erzincanspor
Gümüşhanespor- Yılport Samsunspor
Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. Bodrumspor
Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
Keçiörengücü - Siir İl Özel İdare
Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Antalyaspor
Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Göztepe - Sivas Belediyespor