Fenerbahçe - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

AA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. turunda Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Peki bu maç ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?