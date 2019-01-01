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Fenerbahçe - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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AA
Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. turunda Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Peki bu maç ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu oldu.

Maçlar 29-30-31 Ekim 2019 tarihlerinde tek maç elemine usulüne göre oynanacak. Karşılaşma Mersin'de yapılacak.

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Mücadelenin kesin tarihi ve kesin saati henüz TFF tarafından açıklanmadı.

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşması, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Kupası'ndaki diğer eşleşmeler

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor

Adanaspor - Diyarbekirspor

Altay - Görelespor

Payasspor - Manisa Futbol Kulübü

Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemen

Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor

Kırklarelispor - Ankaragücü

1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor

Y. Denizlispor - İçel İdmanyurdu

Eyüpspor - İH Konyaspor

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor

İM. Kayserispor - Bayrampaşa

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Kastamonuspor - 1966 Anagold Erzincanspor

Gümüşhanespor- Yılport Samsunspor

Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. Bodrumspor

Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

Keçiörengücü - Siir İl Özel İdare

Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Antalyaspor

Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler

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Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Göztepe - Sivas Belediyespor

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