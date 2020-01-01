Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanına gidebilecek mi?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçta sarı lacivertli taraftarlar takımlarını deplasmanda destekleyemeyecek.

Süper Lig'in 20. haftasında ile karşılaşacak.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç A riski kategorisine alınarak uygulanacak güvenlik tedbirleri karara bağlandı.

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanına alınacak mı?

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararına göre; önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, Fenerbahçe taraftarı maça alınmayacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

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Bu arada toplantıda, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında 2019-2020 sezonu içerisinde Fenerbahçe Passolig kartı olup bu kartı iptal ederek Trabzonspor veya Futbol Federasyonu kartına çeviren seyircilerin durumu da görüşüldü.

Bu kişilerin Trabzonspor Kulübü tarafından tespit edilerek, güvenlik sebebiyle söz konusu müsabakada bilet yükleme işlemlerinin iptal edilmesi ve bilet yüklemesi yapılan kart sahiplerine ücretlerinin iade edilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 22. haftada oynanacak Demir Grup ve 24. haftada oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri de görüşülerek karara bağlandı.