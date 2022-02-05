Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un sözlerini protesto etti: Norveç bayrağı açtı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup oldu.
Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen İsmail Kartal ise böylece ilk mağlubiyetini almış oldu.
Öte yandan maça damgasını vuran olay yönetime gelen tepkilerdi. Sarı lacivertli takımın taraftarları özellikle maçın son bölümünde Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.
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İstifa protestolarının arasında en dikkat çeken ise "Norveç bayrağı" açılması oldu.
Geçtiğimiz günlerde Ali Koç, kendisini Twitter'dan istifaya çağıran kişilerin bu tweetleri Norveç'ten attığını söylemişti. Bugün Başkan Ali Koç'u istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarları ise bu söyleme alaylı bir yolla cevap verdi.
Sarı lacivertli taraftarlar, tribünde Norveç bayrağı açarak yönetime tepkilerini göstermiş oldu.
Ali Koç, ne söylemişti?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sosyal medyada yapılan anketlerdeki yönetime karşı olumsuz yorumların yarısının Norveç'ten geldiğini belirterek;
"Ali Koç bırak git şeyi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap.
"Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var" diyerek taraftara tepkide bulunmuştu.
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