Fenerbahçe, Sturm Graz’ı bir kez daha yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sarı Kanaryalar, İstanbul'daki ilk maçın (2-0) ardından Avusturya'da da Sturm Graz karşısında üstün geldi: 0-1. Anderson Talisca, ikinci yarıda Fenerbahçe adına bir penaltıyı gole çevirdi. Sarı-lacivertliler, play-off'ta Olympique Lyon ya da Sparta Prag ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Türkiye'de Sturm karşısında çok daha üstün bir oyun sergiledi ancak yalnızca 2-0 kazanarak eşleşmeyi erkenden bitirme fırsatını kaçırdı. Bu sayede Sturm umutlarını korudu, ancak kendi sahasında da gol bulamadı.

Fenerbahçe, rövanşta İstanbul'da başladığı yerden devam etti: pozisyon üretmek. Nitekim Sturm kalecisi Daniil Khudyakov, Talisca'nın yakın direğe gönderdiği şutta müdahale etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Nathan Aké, Milan Skriniar ile savunmanın merkezinde ikili oluştururken, Talisca'nın yanı sıra Mason Greenwood da sık sık tehlike yarattı. Geçen hafta bir kez ağları sarsmasının aksine, salı günü golle buluşamadı.

İkinci yarının ortalarında Sturm savunmacısı Peter Petrovic, Talisca'ya müdahalesinde geç kaldı. Yerde kalan Brezilyalı oyuncu için verilen penaltıyı birkaç dakika sonra kendisi gole çevirdi: 0-1.

Bitime 15 dakika kala Jacob-Peter Hödl, önemli bir şut fırsatını değerlendiremedi ve böylece eşleşmedeki heyecan tamamen sona erdi. Fenerbahçe farkı 0-2'ye çıkarma şansını da kullanamadı, ancak bu hiçbir şeyi değiştirmedi.

Karşılaşma 0-1 sona erdi ve böylece teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Çekya ya da Fransa'daki play-off eşleşmesine hazırlanmaya başladı.



