Fenerbahçe stoperde rotayı İtalya'ya çevirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 27 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe, Serdar Aziz transferinin çıkmaza girmesi üzerine rotayı İtalya'ya çevirdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, sarı lacivertli kulübün, Milan'da forma giyen Cristian Zapata'ya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini belirtildi.

Milan ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Zapata, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Yılın takasında sona gelindi

Devre arası transfer döneminde sona gelinirken Fenerbahçe ve Başakşehir arasında önemli bir takas gerçekleşmek üzere.

Habertürk 'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Adebayor ve Slimani'nin takasının gerçekleşme ihtimali yüksek.

Ersun Yanal'ın Slimani'yle ilgili soru işaretleri olduğu ancak tecrübeli hocanın da transfere onay verdiği belirtildi.

Birkaç gün içerisinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Raphael Veiga adım adım Fenerbahçe'ye...

Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Raphael Veiga'nın transferini tamamlamak üzere olduğu konuşuluyor.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Fulham forması giyen Stefan Johansen'den halen yanıt alamayan Fenerbahçe yönetimi, rotasını Brezilya'ya çevirerek sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Palmeiras'ta olan Raphael Veiga'yı gündemine aldı.

Haberde 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Palmeiras ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Veiga, 2018 yılında Atletico Paranaense forması altında çıktığı 48 resmi maçta 9 gol atıp 7 de asist yapmıştı.