Fenerbahçe Steven Caulker transferini açıkladı

Geçtiğimiz sezon savunmada yaşadığı problemlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Alanyaspor'un İngiliz oyuncusu Steven Caulker'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde teknik direktörü henüz netleşmeyen Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından ikinci transferini yaptı.

Sarı-lacivertli takım Alanyaspor ile olan kontratı sona eren İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 senelik sözleşme imzaladı. Caulker resmi açıklamanın ardından taraftarlara şampiyonluk sözü verdi.

Caulker ne söyledi?

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu belirten 29 yaşındaki stoper sarı-lacivertli takıma katılma kararını iki hafta önce verdiğini söyledi:

"İki hafta önce Başkanımız Ali Koç ile konuştum. Fenerbahçe için oynamaya karar verdim. Bu sezon çok daha fazla çalışacağım ve inşallah şampiyon olacağız.

"Bence Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük ve aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. Bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve göreceksiniz, şampiyon olacağız"

Havadan ligin en iyi stoperiydi

Opta'nın istatistiklerine göre geçtiğimiz sezon 130 kezle ligde en fazla hava topu kazanan stoper olan Caulker, aynı zamanda 149 kafa topu kazanan Hataysporlu Mame Diouf'un ardından ligde en fazla hava topu kazanan ikinci oyuncuydu. Ligde hava topu konusunda Caulker'in en yakın takipçisi olan bir diğer stoper ise 120 kezle Hataysporlu Pablo Santos'tu.

Stoper Takımı Kazandığı hava topu Steven Caulker Alanyaspor 130 Pablo Santos Hatayspor 120 Welinton Beşiktaş 118 Papy Djilobody Gaziantep FK 114 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 94

En çok pas yapan ikinci oyuncu

AEK ile anlaşan eski takım arkadaşı Georgios Tzavellas'ın (2258) ardından 2213 kezle ligin en fazla isabetli pas yapan oyuncusu olan Caulker, Çağdaş Atan yönetiminde geriden oyun kurulumuna verdiği katkıyla da dikkat çekmişti. Ligde isabetli pas sayısında Caulker'i takip eden stoperler ise Galatasaraylı Marcao ve Beşiktaşlı Welinton olmuştu.

Stoper Takımı Pas sayısı Georgios Tzavellas Alanyaspor 2258 Steven Caulker Alanyaspor 2213 Marcao Galatasaray 2139 Welinton Beşiktaş 2053 Domagoj Vida Beşiktaş 2014

Milli takımla golü var

Daha önce Tottenham ve Liverpool formaları da giyen Caulker, bir kez İngiltere Milli Takımı için de oynarken, bu karşılaşmada takımı İsveç'e 4-2 mağlup olsa da İngiltere'nin gollerinden birine imza atmıştı.

Kariyerinde yaşadığı ani düşüşün ardından Alanyaspor ile yeniden çıkışa geçen tecrübeli oyuncunun kazanacağı yıllık ücret ise açıklanmadı.

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