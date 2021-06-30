Fenerbahçe Steven Caulker transferini açıkladı
Yeni sezon öncesinde teknik direktörü henüz netleşmeyen Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından ikinci transferini yaptı.
Sarı-lacivertli takım Alanyaspor ile olan kontratı sona eren İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 senelik sözleşme imzaladı. Caulker resmi açıklamanın ardından taraftarlara şampiyonluk sözü verdi.
Caulker ne söyledi?
Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu belirten 29 yaşındaki stoper sarı-lacivertli takıma katılma kararını iki hafta önce verdiğini söyledi:
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"İki hafta önce Başkanımız Ali Koç ile konuştum. Fenerbahçe için oynamaya karar verdim. Bu sezon çok daha fazla çalışacağım ve inşallah şampiyon olacağız.
"Bence Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük ve aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. Bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve göreceksiniz, şampiyon olacağız"
Havadan ligin en iyi stoperiydi
Opta'nın istatistiklerine göre geçtiğimiz sezon 130 kezle ligde en fazla hava topu kazanan stoper olan Caulker, aynı zamanda 149 kafa topu kazanan Hataysporlu Mame Diouf'un ardından ligde en fazla hava topu kazanan ikinci oyuncuydu. Ligde hava topu konusunda Caulker'in en yakın takipçisi olan bir diğer stoper ise 120 kezle Hataysporlu Pablo Santos'tu.
|Stoper
|Takımı
|Kazandığı hava topu
|Steven Caulker
|Alanyaspor
|130
|Pablo Santos
|Hatayspor
|120
|Welinton
|Beşiktaş
|118
|Papy Djilobody
|Gaziantep FK
|114
|Abdülkerim Bardakçı
|Konyaspor
|94
En çok pas yapan ikinci oyuncu
AEK ile anlaşan eski takım arkadaşı Georgios Tzavellas'ın (2258) ardından 2213 kezle ligin en fazla isabetli pas yapan oyuncusu olan Caulker, Çağdaş Atan yönetiminde geriden oyun kurulumuna verdiği katkıyla da dikkat çekmişti. Ligde isabetli pas sayısında Caulker'i takip eden stoperler ise Galatasaraylı Marcao ve Beşiktaşlı Welinton olmuştu.
|Stoper
|Takımı
|Pas sayısı
|Georgios Tzavellas
|Alanyaspor
|2258
|Steven Caulker
|Alanyaspor
|2213
|Marcao
|Galatasaray
|2139
|Welinton
|Beşiktaş
|2053
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|2014
Milli takımla golü var
Daha önce Tottenham ve Liverpool formaları da giyen Caulker, bir kez İngiltere Milli Takımı için de oynarken, bu karşılaşmada takımı İsveç'e 4-2 mağlup olsa da İngiltere'nin gollerinden birine imza atmıştı.
Kariyerinde yaşadığı ani düşüşün ardından Alanyaspor ile yeniden çıkışa geçen tecrübeli oyuncunun kazanacağı yıllık ücret ise açıklanmadı.