Fenerbahçe, Sporting Lizbonlu Andraz Sporar'ı transfer etmek istiyor

Sporting Lizbon'un gözden çıkardığı Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferi gündemde.

Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim, bu sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen iki oyuncusunu yeni sezon planlarına dahil etmedi.

Portekizli teknik adam, İspanya’nın Alaves takımına kiralanan Rodrigo Battaglia ile sezonu Braga’da tamamlayan Andraz Sporar’ı satılık listesine koydu.

Record’da yer alan habere göre, Sporting Lizbon’un satmak istediği Andraz Sporar için en ciddi aday Fenerbahçe.

Kiralık olarak da gelebilir

Portekiz şampiyonu, Battaglia ve Sporar için istediği teklifi bulamazsa, bir kez daha kiralık formülü devreye girecek. Bu durumda Sporting, oyuncunun maaşını karşılamaya hazır bir takımla masaya oturacak.

27 yaşındaki Sporar geride bıraktığımız sezonda Portekiz Ligi’ni 29 maçta 6 golle tamamladı.

2020’nin başında Slovan Bratislava’dan transfer edilen Sporar, Sporting Lizbon formasıyla 38 maçta 11 gol kaydetti.

Bu sezon Şubat ayında Braga’ya kiralanan Sloven forvet, yeni takımında 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

2016’dan bu yana Slovenya milli takımında da görev yapan Sporar’ın milli formayla 30 maçta 4 golü bulunuyor.

Yurtdışına ilk transferini 2016 yılında İsviçre’nin Basel takımı ile yapan Sporar, sonrasında Arminia Bielefeld ve Slovan Bratislava formaları giymişti.

Sporar kariyerinin en iyi dönemini 2018-2020 yılları arasında geçirmiş ve iki sezonda 62 gol atarak, bu dönemde 6 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.

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