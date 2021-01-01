Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu: Hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sürekli hakemler üzerinden konuşmanın belirli bir stratejinin sonucu olduğunu söyledi.

Süper Lig'in büyük bir rekabete sahne olan şampiyonluk yarışında üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın 1-0'lık yenilgisiyle sonuçlanan Galatasaray derbisinin ardından iki takım arasındaki gerilen gündemi değerlendiren Belözoğlu, "Kazansan da kaybetsen de hakem odaklı konuşmak belli ki bir strateji ancak bu samimi değil. Ben sezon başında da dile getirdiğim noktadayım; hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz. Şu an kasıtlı olarak yapılan şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz artık" dedi.

VAR geliştirilmeli

Nihat Özdemir'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı Avrupa'nın en iyi VAR sisteminin Türkiye'de olduğu şeklindeki görüşünü de değerlendiren Emre Belözoğlu, bu görüşe katılmadığını ifade etti.

Türk futbolundaki VAR sisteminin geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğunu belirten Belözoğlu, "Var'ın işleyişi benim gözümde yeterli değil. Çizgi sistemi Türkiye'de düğer büyük liglere göre çok geride, gerçekçi olmamız lazım. Gol, taç, ofsayt çizgisi sistemimiz ne yazık ki çok geride. Bunu görüp, farkında olup gereken adımları atarsak işte sistemi o zaman daha doğru korumuş oluruz" dedi.

Transfer rotası hakkında

Transferde daha çok ilerleyen dönemlerde satışıyla kulübe gelir getirebilecek oyunculara yöneldiklerini ifade eden Belözoğlu, "Bütçemizi her sene daha da daraltıp, genç ve potansiyelli oyunculara yönelmek istiyoruz. Aldığımız oyuncuların gelişim kayderek satılması kulübümüze gelir sağlayacak" şeklinde konuştu.