Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den transfer açıklamaları

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fransa'da bir televizyon programına konuk olarak transfer gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sportif Direktörü Damien Comolli, 3 Haziran Pazartesi günü RMC Sport’un Footissimi programına katıldı ve Fenerbahçe’nin transfer gündemini değerlendirdi. Comolli, Fenerbahçe ile gündeme gelen isimlere ilişkin gelişmelerden bahsetti.

Kendisine yöneltilen Hatem Ben Arfa sorusuna Comolli, "Bu aslında uzun bir hikaye, kendisiyle 14 senelik bir tanışıklığımız var. Ancak bu kış, ’nin 10 numarasını kadromuza kattık ve gerçekten çok ama çok iyi işler çıkarıyor. O yüzden bilemiyorum, hiçbir şey bilmiyorum." cevabını verdi.

'nun 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yacine Brahimi'nin transferi konusunda Comolli, "Masraflarını karşılayabilmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

'de forma giyen Sırp stoper Neven Subotic sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Umarım olur, çünkü bir merkez savunma oyuncusuna ihtiyacımız var."

Son olarak Metz'in 23 yaşındaki hücum oyuncusu Habib Diallo konusuna açıklık getiren Comolli, "Ocak ayında denedik ancak bizim için pahalıydı, açıkçası elimden gelen her şeyi yaptım ancak bütçemizin fazlasıyla üzerindeydi, ki an itibarıyla değerini daha da arttırdı ve kendisi bizim açımızdan daha da ulaşılmaz bir hale geldi." şeklinde konuştu.