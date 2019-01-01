Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Başakşehir - Trabzonspor maçında
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Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de bu maçta yerini aldı. Comolli karşılaşmayı locadan takip ediyor.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin sezon başında kendilerinden İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'i istediğini ancak bu teklifi reddettiklerini açıklamıştı.
Haber Global'in haberine göre Comolli, İrfan Can Kahveci'yi izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda geldi.
İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı stattan takip edenler arasında.